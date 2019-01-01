سولشار: فيرجسون يثق بنا، فنحن مانشستر يونايتد

المدرب يتحدث كذلك عن نقد الصحافة وتقليلها من نتائجه مع الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يثق أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه وطاقمه الفني يحظون بثقة الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

وافتتح سولشار سجله التدريبي مع اليونايتد بـ3 انتصارات و12 هدفًا وأداء مذهل خاصة من الناحية الهجومية.

وترى بعض جماهير الفريق أن صاحب الهدف الثمين في نهائي دوري الأبطال 1999 أعاد للأذهان أداء اليونايتد مع السير فيرجسون عقب فترة من التوهان الفني تحت قيادة ديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو.

وتحدث سولشار عن علاقته بالسير وتأثره به قائلًا "أنا معه منذ 15 عامًا، لذا بالتأكيد تأثرت به خلال تلك السنوات الـ15 أكثر مما تأثرت به خلال الأسبوع الماضي. لكني بالتأكيد سأواصل إخباره أوضاع الفريق، وقد زارنا".

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"أعتقد أنه يستمتع بوقته في ملاعب التدريب، حظينا بحديث ممتع معًا، نحن والطاقم. لقد شجعنا، هو يُعلم أنني والطاقم الذي لدي منتمين لمانشستر يونايتد تمامًا. هو يُدرك تمامًا أننا سنبذل قصارى جهدنا حتى الثانية الأخيرة لنا هنا، سواء لأجلنا أو لأجل مانشستر يونايتد".

وقلل بعض النقاد من نتائج اليونايتد تحت قيادة سولشار، بحجة أنه لم يُواجه سوى 3 فرق متواضعة المستوى، وهي كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث، مفضلين تأجيل الحديث عن قوة المدرب للمباريات القادمة، خاصة أن خبرته في البريميرليج لا تتمثل سوى في تجربة فاشلة مع كارديف سيتي.

ولا يعرف النرويجي إن كان على مستوى اليونايتد أم لا، لكنه يرى أن كونه جزء من النادي يُساعد كثيرًا، إذ قال "لا أعلم إن كنت على مستوى اليونايتد أم لا، لكني أعود إلى هذا النادي. لقد قضيت 15 عامًا هنا وأستطيع معرفة كل الناس حين أمشي في النادي وهو ما يُوفر لي بيئة مريحة".

أتم قائلًا للصحفيين "الأمر يعود لكم لتقييمي وتحديد ما إذا كنت على مستوى النادي أم لا، لكني بالتأكيد أستمتع بالعودة لمنزلي".