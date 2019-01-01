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الدوري الإنجليزي الممتاز

جيرو: نريد توسيع الفارق مع أرسنال

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أولفييه جيرو مهاجم أرسنال السابق يؤكد أن العودة لملعب الامارات مع تشيلسي ستكون لحظة خاصة له.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أوليفييه جيرو لاعب أرسنال السابق وتشيلسي الحالي على صعوبة مواجهته أمام فريقه السابق التي ستقام على ملعب الإمارات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن المباراة ستكون مميزة بالنسبة له، حيث ستكون زيارته الأولى لملعب الإمارات كخصم.

وقال جيرو: "العودة لملعب الإمارات سيكون مناسبة مميزة للغاية بالنسبة لي، للمرة الأولى سأعود لهناك منذ انضمام لتشيلسي، لذلك أتلطع لتلك المباراة بشكل كبير".

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وأضاف: "علينا أن نحقق الفوز في تلك المباراة حتى نبقي أرسنال بعيدًا عننا، هناك فرصة أن نجعل فارق النقاط تسعة لصالحنا".

وعن تدريب إيمري للفريق: "هي مغامرة جديدة بالنسبة له، لقد تأقلم في الفريق بشكل جيد ونجوم الفريق يحبونه، لكن دعونا لا ننسى ما حققه فينجر مع النادي".

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واختتم بالحديث عن قرب ضم تشيلسي لهيجواين: "ليس أنا من يحدد ذلك، لكن كمنافس لا يمكنني أن أحب الجلوس على مقاعد الاحتياط، كل ما أقوم به هو تحويل ذلك الإحباط لطاقة إيجابية من أجل تقديم أفضل ما لدي".

 

 

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