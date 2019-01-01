أوليفر كان يحث بايرن على الابتعاد عن "الأسماء الرنانة" في عالم التدريب

تصريحات مهمة من الحارس الأسطوري..

حث أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ الأسطوري، إدارة ناديه على ضرورة الابتعاد عن التعاقد مع مدرب لمجرد اسمه الكبير، مشيرًا إلى وجود عوامل أكثر أهمية مثل ما هي الطريقة التي يُريد الفريق أن يلعب بها ومن ثم يُختار المدرب على أساسها.

وكان بايرن ميونخ قد أقال مدربه نيكو كوفاتش في أعقاب الهزيمة المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في البوندسليجا مع تعيين هانسي فليك كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم.

العديد من الأسماء كانت قد تم طرحها لشغل هذا المنصب من قبل الصحافة، ولعل الأبرز كان آرسين فينجر وكذلك جوزيه مورينيو ماسيميليانو أليجري، مع وجود أسماء أقل مثل روجر شميدت ورالف رانجنيك.

بالنسبة إلى كان، والذي سيصبح رئيسًا تنفيذيًا للبايرن في عام 2022، فإن الاسم وحده ليس كافٍ، ففي تصريحات للصحافة الألمانية قال "أنصح الإدارة بالابتعاد عن الأسماء الكبيرة.".

"يجب أن تركز الإدارة في بحثها على سؤالين أساسيين، الأول ما هي نوع الكرة التي يُريد بايرن أن يقدمها في الفترة المقبلة؟ والثاني من هو المدرب المناسب لفعل هذا؟."

في الوقت نفسه، فإن الحارس الألماني قد طالب إدارة بايرن بأن تأخذ وقتها في عملية البحث وألا تتسرع في اختيار المدرب المقبل، معتبرًا أن البافاري يجب عليه البحث عن مدرب يبدأ حقبة جديدة معهم.

واختتم حديثه "يجب علينا أن نتعاقد مع مدرب يشكل حقبة جديدة في تاريخ النادي، وأعتقد أن هذا الشيء لا يمكن أن يتواجد بسهولة في هذه الفترة، يجب أن نبحث بتروي.".

يذكر أن التقارير الألمانية قد أشارت إلى احتمالية بقاء فليك كمدير فني للبايرن حتى نهاية الموسم، مع اقتراب إيريك تين هاج من أن يتولى المهمة منذ بداية الموسم المقبل.

كما يجدر الإشارة إلى أن آرسين فينجر قد قال في تصريحات صحفية أن بايرن عرض عليه مهمة تدريب الفريق ولكنه يحتاج إلى الوقت من أجل دراسة العرض والرد بالقبول أو الرفض.