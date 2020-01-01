أولمو يوضح أسباب تفضيله لايبزيج على برشلونة وبايرن ميونخ

داني أولمو لاعب لايبزيج يوضح أسباب تفضيله الانضمام لفريقه الحالي على حساب برشلونة وبايرن ميونخ.

أعرب اللاعب الإسباني داني أولمو عن سعادته ورضاه عن قراره الأخير بالانضمام لصفوف فريق لايبزيج الألماني خلال ميركاتو الشتاء الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولمو وأكد خلالها أن الفريق منحه الكثير من الثقة وهو ما جعل الأمور أمامه واضحة قبل اتخاذ القرار الأخير.

وقال أولمو: "الأمر كان وضحًا بالنسبة لي منذ البداية أنني سأحب القدوم لهنا، أنا سعيد للغاية بقراري والنادي اهتم بي بشكل عظيم".

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وكشف اللاعب عن تلقيه مكالمة هاتفية من المدير الفني لفريقه قبل الانضمام لهم كان لها تأثيرًأ كبيرًا على قراره وقال: "أريد أن أقدم ما يشفع لتلك الثقة التي منحوها لي".

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وأكمل: "لا يزال أمامي بعض الوقت حتى أتأقلم على أسلوب اللعب هنا، هذا هو واحد من أفضل الدوريات في العالم واللعب فيه يعتمد على الجانب البدني بشكل كبير".

وأنهى تصريحاته: "هناك العديد من التغييرات في النسق لا أفهمها بشكل كامل بعد، أريد أن أتأقلم مع الفريق بالتدريج، والمشاركة في بطولة يورو 2020 ستكون بمثابة الحلم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن أولمو كان مطلوبًا في أكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على رأسهم ناديه السابق برشلونة وبايرن ميونخ الألماني.