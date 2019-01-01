أولمبيك آسفي يطيح بالترجي التونسي من البطولة العربية بركلات الترجيح

الترجي يودع منافسات البطولة العربية

أقصى فريق أوليمبيك آسفي، نظيره الترجي التونسي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح بنتيجة 4 -2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت في المغرب، وانتهت بنتيجة هدف لكل فريق، ليأتي الفريقين للحسم على ملعب "رادس".

تقدم عبدالغني معاوي لآسفي في الدقيقة 20 من عمر المباراة ليصدم جماهير الترجي الحاضرة في الملعب وينذر الفريق التونسي باقتراب خروجه من البطولة.

🎥 من مدينة #تونس |



شاهد ⚽ هدف اولمبيك اسفي الأول..



⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي..#الترجي_التونسي : 0#اولمبيك_اسفي_المغربي : 1

- عبدالغني موعاوي (19)



إياب #دور_16

-نتيجة مباراة الذهاب (1 - 1)#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/rssBmfIn3Z — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 23, 2019

ونجح كوامي بونسو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء في إخراز هدف التعادل، واستعادة الأمل لفريقه في التأهل إلى الدور المقبل من كأس محمد السادس.

🎥 من مدينة #تونس |



شاهد ⚽ هدف الترجي الأول..



⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي..#الترجي_التونسي : 1

- كوامي بونسو (52)#اولمبيك_اسفي_المغربي : 1

- عبدالغني موعاوي (19)



إياب #دور_16

-نتيجة مباراة الذهاب (1 - 1)#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/v4cHHfEgn9 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 23, 2019

وانتهى الشوط الثاني واللقاء بالتعادل، ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى دور الـ8 من منافسات البطولة العربية.

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وابتسمت ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليتأهل إلى دور الـ8 على حساب الترجي التونسي في مفاجأة كبيرة في منافسات كأس محمد السادس.