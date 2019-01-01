الترجي الرياضي التونسي v أولمبيك آسفي

أولمبيك آسفي يطيح بالترجي التونسي من البطولة العربية بركلات الترجيح

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الترجي التونسي
الترجي يودع منافسات البطولة العربية

أقصى فريق أوليمبيك آسفي، نظيره الترجي التونسي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح بنتيجة 4 -2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت في المغرب، وانتهت بنتيجة هدف لكل فريق، ليأتي الفريقين للحسم على ملعب "رادس".

تقدم عبدالغني معاوي لآسفي في الدقيقة 20 من عمر المباراة ليصدم جماهير الترجي الحاضرة في الملعب وينذر الفريق التونسي باقتراب خروجه من البطولة.

ونجح كوامي بونسو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء في إخراز هدف التعادل، واستعادة الأمل لفريقه في التأهل إلى الدور المقبل من كأس محمد السادس.

وانتهى الشوط الثاني واللقاء بالتعادل، ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى دور الـ8 من منافسات البطولة العربية.

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وابتسمت ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليتأهل إلى دور الـ8 على حساب الترجي التونسي في مفاجأة كبيرة في منافسات كأس محمد السادس.

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