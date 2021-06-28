أولمبياد 2020 | متى تبدأ منافسات كرة القدم؟ وما هي الفرق التي تأهلت؟

كل ما تريد معرفته عن منافسات كرة القدم في الأولمبياد، متى تنطلق والفرق التي تأهلت والكثير من الأمور..

كما هو الحال مع بطولة يورو 2020، تأجلت بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والتي كان من المقرر إقامتها الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، لتنطلق في يوليو 2021.

كرة القدم في الأولمبياد، قد لا يتابعها الكثير مثل باقي البطولات الكبرى، كالمونديال، أو اليورو، أو كوبا أمريكا وغيرهم من البطولات، ولكن هذا لا يمنع وجود الكثير من الإثارة والمتعة في البطولة، خاصة مع وجود الكثير من اللاعبين المميزين في البطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد انطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد، والفرق المتأهلة والكثير..

متى تنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020؟

من المنتظر أن تنطلق منافسات كرة القدم النسائية في أولمبياد طوكيو 2020، يوم الأربعاء 21 يوليو 2021.

بينما تنطلق منافسات كرة القدم للرجال في البطولة ذاتها، يوم الخميس 22 يوليو 2021.

وسيكون النهائي بالنسبة لبطولة النساء يوم الجمعة السادس من أغسطس 2021، بينما يكون نهائي بطولة الرجال يوم السبت السابع من الشهر ذاته.

ما هي الفرق التي تأهلت لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد 2020؟

المجموعة القارة الفريق A أوروبا فرنسا A آسيا اليابان A أمريكا الشمالية المكسيك A أفريقيا جنوب أفريقيا B أمريكا الشمالية هندوراس B أوقيانوسيا نيوزلندا B أوروبا رومانيا B آسيا كوريا الجنوبية C أمريكا الجنوبية الأرجنتين C آسيا أستراليا C أفريقيا مصر C أوروبا إسبانيا D أمريكا الجنوبية البرازيل D أوروبا ألمانيا D أفريقيا ساحل العاج D آسيا السعودية

16 فريقًا من 6 قارات مختلفة، سيتم تقسيمهم على أربع مجموعات سيتنافسون في مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ستشارك المنتخبات في البطولة كما هو متعارف عليه، بفريق تحت 23 عامًا، بالإضافة إلى وجود 3 لاعبين على الأكثر من الفريق الأول.

البرازيل حاملة اللقب ستعمل على الحفاظ على لقبها وسيقودها المخضرم داني ألفيش، بينما تعمل الأرجنتين على زيادة رصيدها في البطولة إلى ثلاث ميداليات ذهبية.

وتطمح إسبانيا إلى إضافة الميدالية الثانية في رصيدها بعدما حققت اللقب في 1992، وستتنافس ألمانيا وفرنسا على تحقيق البطولة، بينما تشارك، مصر والسعودية في البطولة ويطمحان في الذهاب بعيدًا وتشريف الكرة العربية.

ما هي الفرق التي تأهلت لمنافسات كرة القدم نساء في أولمبياد 2020؟

Group القارة الفريق E أمريكا الشمالية كندا E أمريكا الجنوبية تشيلي E أوروبا بريطانيا العظمى E آسيا اليابان F أمريكا الجنوبية البرازيل F آسيا الصين F أوروبا هولندا F أفريقيا زامبيا G آسيا أستراليا G أوقيانوسيا نيوزلندا G أوروبا السويد G أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية

12 فريقًا من 6 قارات، سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، سيتنافسون في مسابقة كرة القدم للنساء في أولمبياد طوكيو 2020.

وعلى عكس مسابقة الرجال، فإن منافسة السيدات لن تكون مقتصرة على فريق تحت 23 عامًا، ولكنها بطولة دولية تنافسية بالكامل.

فريق الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون الأقوى في البطولة، ويزين قائمته المخضرمتان أليكس مورجان، وميجان رابينوي، سيحملان بإضافة اللقب الخامس لهما في البطولة.

بينما يشارك كل من إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، وايرلندا الشمالية، سيلعبون تحت اسم بريطانيا العظمى، وسيكون التشكيلة أغلبها من إنجلترا، ولاعبتان من اسكتلندا، ولاعبة من ويلز.

وسيشارك منتخب هولندا للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، بينما ستطمح البرازيل وأستراليا لتحقيق البطولة أيضًا.