أولمبياد طوكيو 2020 | فرص مهدرة واستفاقة مؤقتة .. مصر تنهزم أمام الأرجنتين

الفراعنة يصعبون موقفهم بحصدهم نقطة وحيدة من مباراتين

تلقى المنتخب المصري تحت 23 عامًا الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

راقصو التانجو سيطروا على غالبية مجريات المباراة، لكن كتيبة المدرب شوقي غريب كانت تستفيق على فترات.

القائم الأيمن تعاطف مع الفراعنة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، وتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بأقدام أدولفو جايش.

وظهر المنتخب المصري في الدقيقة 13، بهجمة مرتدة سريعة، إذ وصلت الكرة إلى رمضان صبحي داخل منطقة الـ18، سددها قوية، لكن تصدى لها حارس الأرجنتين، ثم شتتها الدفاع بعيدًا عن مناطق الخطورة.

وبهجمة رائعة استغل المصريون الثغرات في الدفاع الأرجنتيني، فانطلق رمضان صبحي من الجهة اليسرى، ثم مرر الكرة بشكل رائع إلى أحمد ياسر ريان، الذي انطلق من وسط ملعب الخصم في اتجاه منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة، لكنها بعيدة عن المرمى.

ومع مرور سبع دقائق من عمر الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني بالهدف الأول، بعدما نُفذت ركلة ركنية، وصلت إلى ميدينا، الذي سددها برأسه، لكن القائم تصدى لها، لترتد له من جديد، ونجح هذه المرة في إسكانها الشباك.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، طالب لاعبو مصر الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي عرقلة رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، لكن أشار الحكم باحتساب خطأ من خارج المنطقة من الجهة اليسرى.

نفذ الركلة الحرة رمضان بعرضية إلى داخل منطقة الـ18، حولها مدافع الأرجنتين إلى ركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز راقصي التانجو بهدف نظيف.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد الفراعنة عند نقطة وحيدة، في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، فيما ارتفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاث نقاط في الوصافة.

أما الصدارة فتحتلها أستراليا بثلاث نقاط، وتحتل إسبانيا المركز الأخير بنقطة وحيدة، وكلاهما لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.