أولرايتش ينصح نجم شالكة برفض بايرن ميونيخ

أولرايتش ينصح نوبل بالبقاء في شالكة ورفض بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية ألمانية أن حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ زفين أولرايتش نصح حارس مرمى شالكة أليكساندر نوبل بالبقاء في صفوف شالكة.

وكان بايرن ميونيخ قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الحارس الشاب البالغ من العمر 23 عامًا فقط خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي الأيام القليلة المقبلة، قال أولرايتش إنه لا يعلم شيئًا عن مفاوضات بايرن ميونيخ مع حارس شالكة في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ولكن مصادر صحفية ألمانية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن الحارس البافاري قد نصح نوبل بعدم الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وقال صحيفة سبورت بيلد إن أولرايتش لا يود أن يرى تجربته على دكة البدلاء تتكرر مع نوبل مرة أخرى.

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يذكر أن أولرايتش لعب أساسيًا لموسم 2018 كاملًا وذلك بسبب إصابة الحارس الأساسي للفريق البافاري مانويل نوير.