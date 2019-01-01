أوكامبوس: الجميع يعرف من هو ميسي

لوكاس أوكامبوس يساند ميسي بعد أزمته الأخيرة مع الأرجنتين

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قال لوكاس أوكامبوس إن العقوبة التي تلقاها ليونيل ميسي لا تعبر إطلاقًا عن سلوكيات النجم الأرجنتيني الذي يعرفه الجميع.

وكان ميسي قد تعرض للإيقاف لمدة 3 أشهر مع تغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته الأخيرة عقب مباراة البرازيل والأجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة.

وحول ذلك، قال لوكاس أوكامبوس إن الجميع في الأرجنتين وفي أمريكا الجنوبية وخارجهما يعرفون جيدًا من هو ليونيل ميسي وقيمته التي يمثلها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وأضاف: "أرقام وإنجازات ميسي وما يفعله في كرة القدم تشهد جيدًا عليه، هو لم يكن يومًا مثير للبلبلة، الرجل تحدث بما شاهده وبما شعر به ليس إلا"

وتابع: "بالطبع سيتأثر المنتخب الأرجنتيني كثيرًا بغياب أفضل لاعب في العالم، نتمنى أن تنقضي هذه الفترة سريعًا ويعود لنا ميسي من جديد"

بيكيه يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

يذكر أن ليونيل ميسي قد غاب عن برشلونة في المباريات الثلاثة الأولى للموسم الجديد من الدوري الإسباني بسبب معاناته من الإصابة.