أوفيني: وعدت جماهير النصر بالدوري وحققناه، وأعد جماهير الوكرة بالمزيد

أول تصريحات البرازيلي برونو أوفيني بعد انتقاله من النصر السعودي للوكرة القطري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم البرازيلي برونو أوفيني إنه يعد جماهير وإدارة الوكرة بأن يبذل كل ما يمتلك من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات.

وكان الوكرة قد قدم رسميًا أوفيني اليوم للجماهير ووسائل الإعلام بعد انتقاله إلى الفريق قادمًا من النصر السعودي.

وفي أول تصريحاته بعد الانتقال إلى الوكرة، قال أوفيني إنه سيركز في الوقت الحالي على تحقيق النجاحات مع الوكرة في تحدٍ جديد يتحمس له كثيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وأضاف: "لقد وعدت جماهير النصر بأن لا أغادر قبل أن يحقق العالمي لقب الدوري، وبالفعل حدث في نهاية الموسم الماضي"

وتابع: "سعيد بتحقيق هدفي في الموسم الماضي، والآن أتمنى أن أحقق نجاحًا مع الوكرة، وأشعر بالراحة لتواجدي هنا وأعتقد أنني تلقيت الدعم من الجميع منذ يومي الأول"

"حركات مصريين" | كيف انتزع ماني عرش الأخلاق من صلاح

يذكر أن الوكرة يسعى لتعزيز صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد موسم أقل من مستوى التطلعات في العام الماضي.