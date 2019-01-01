أوفرمارس يكشف .. لماذا رفض آرسنال شراء حكيم زياش؟

قد يبقى في "يوهان كرويف آرينا"

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أدلى المدير الرياضي لأياكس أمستردام مارك أوفرمارس، بتصريحات مثيرة للجدل، كشف خلالها جزء من كواليس مفاوضات نقل المغربي حكيم زياش إلى آرسنال، التي لم يُكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة.

وخطف أسد أطلس الأضواء بعروض مذهلة مع فريقه الهولندي الموسم الماضي، مساهمًا في فوز عملاق الإيرديفيسي بالثنائية المحلية، بخلاف إنجاز الوصول للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد إزاحة ريال مدريد ويوفنتوس من دور الـ16 وربع النهائي.

واقترن اسم صاحب الـ26 عامًا بمدفعجية آرسنال، حتى أن بعض الصحف ادعت أن عملية ذهابه إلى ملعب "الإمارات" مجرد مسألة وقت، إلا أن المسؤول البارز في النادي الهولندي، نفي صحة هذه الأنباء، وذلك لمماطلة النادي اللندني في المفاوضات.

وقال لاعب آرسنال السابق والمدير الرياضي الحالي لأياكس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" عن مصادر هولندية "ما زالت مندهشًا من هدوء آرسنال حول حكيم، أعتقد أن مستواه كان يتطور كل عام، ولديه إحصائية جيدة بشكل لا يُصدق، والعديد من الأندية تبحث عن هذه النوعية من اللاعبين بالذات".

أولى كلمات رياض محرز بعد قيادته للمنتخب الجزائري إلى نهائي كأس إفريقيا ويتمنى تحقيق هذا الهدف😍🌟#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/tosEJeTU7U — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وأضاف "أعتقد أن زياش أفضل من مسعود أوزيل، كنت أود أن يبيعه آرسنال ليوقع مع زياش، لكنهم لم يستمعوا لنا، لذا قد يبقى في أياكس"، مؤكدًا أن الجناح المغربي يملك من الجودة واللياقة ما يكفي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.