أوفرمارس: سانشيز يمكن أن يعود إلى أرسنال

النجم الشيلي لم يقدم المنتظر في مانشستر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث مارك أوفرمارس، نجم أرسنال السابق والمدير الرياضي لأياكس، عن لاعب مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز ولم يستبعد عودته للمدفعجية مجدداً.

وفشل سانشيز في التألق في صفوف يونايتد منذ الانتقال له قبل عام، إذ سجل حتى الآن فقط خمسة أهداف في 37 مشاركة بكل البطولات.

وقال أوفرمارس مع "إي دي إن": "أحترم سانشيز كثيراً لما قدم في أرسنال، لا أعرف إذا ما كان قراراً صائباً رحيله عن الفريق".

وأكمل: "الكرة الإنجليزية تغيرك، نقلتني للأمام، وصلت قبل فينجر بعام وقبلي بيرجاكمب وعشنا أوقات رائعة، غيرنا تاريخ النادي قليلاً".

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وختم: "لاعب من نوعية سانشيز مهم لأرسنال، حاولوا ضم بديل وفشلوا، لذا برأيي أن من الممكن أن يعود مجدداً في المستقبل".

ويمتد عقد سانشيز الحالي مع فريقه حتى 2022 ويتقاضى راتباً هو الأعلى في الكرة الإنجليزية ككل.

ويلعب يونايتد الأسبوع المقبل مع تشيلسي ضمن لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي.