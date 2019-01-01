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أوفرمارس: جميع كبار أوروبا جلسوا مع دي يونج وسعداء بانتقاله لبرشلونة

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المدير الرياضي لأياكس اعترف بصعوبة الاحتفاظ باللاعب وسط اهتمام الجميع بضمه
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

علق فرانك دي بور المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، على صفقة انتقال لاعبه فرينكي دي يونج إلى برشلونة.

النادي الإسباني أعلن اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة لـ11 مليون آخرين كإضافات.

رسمياً - برشلونة يعلن التعاقد مع فرينكي دي يونج

صاحب الـ21 عاماً لن ينتقل بشكل مباشر لبرشلونة هذا الشهر، بل سيكمل الموسم مع أياكس حتى الصيف القادم.

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وقال أوفرمارس عن الصفقة:"بالطبع نحن نفضل الاحتفاظ بأفضل لاعبين لفترة طويلة ولكن ذلك لم يكن خياراً واقعياً مع دي يونج".

وأضاف:"فريقنا لديه خطط مستقبلية على المدى الطويل، الأمر اتخذ عدة أشهر، ربما كل الفرق الكبرى في أوروبا جلست مع دي يونج لإقناعه بالانضمام لهم".

وتابع:"برشلونة وأياكس تربطهما علاقة جيدة جداً، لذلك سعيد بانتقاله لهم، حيث نتشارك معاً في نفس التاريخ وأسلوب اللعب".

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وعن قيمة الصفقة:"مجموعها يصل إلى 86 مليون يورو حيث هناك 11 مليون كإضافات مضمونة".

جدير بالذكر أن برشلونة واجه منافسة شرسة من نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان لضم دي يونج.

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