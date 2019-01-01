رجل رائع - رجل مخيب | السنغال × أوغندا

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة السنغال وأوغندا..

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره أوغندا بهدف دون رد، في مباراة دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، ليصعد إلى ربع النهائي بالبطولة.

سجل هدف المباراة الوحيد ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس أوغندا دينيس أونيانجو.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - ساديو ماني

لاعب نادي ليفربول ومنتخب السنغال، قدم مستوى طيب للغاية في المباراة، وقاد أسود التيرانجا نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

سجل ماني هدف المباراة الوحيد، بالإضافة إلى تسببه في احتساب ركلة جزاء للسنغال، ولكنه أهدرها، بالرغم من المستوى الرائع الذي ظهر عليه.

رجل مخيب - جودفري والوسيمبي

الظهير الأيسر لمنتخب أوغندا وفريق كايزر شيفيز الجنوب إفريقي، لم يقدم مستوى جيد في المباراة، حيث نجح لاعبي السنغال في اختراق جبهته بكل سهولة.

والوسيمبي كان غائبًا على المستويين الدفاعي والهجومي طوال المباراة، حيث لم يتمكن من التصدي لهجمات السنغال الخطرة، أو مساعدة زملائه في بعض الكرات هجوميًا.