أوسبينا يغادر معسكر كولومبيا

ظروف طارئة لحارس نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن دافيد أوسبينا، حارس كولومبيا، غادر معسكر البلاد في كوبا أمريكا بسبب ظروف عائلية طارئة.

أوسبينا كان الحارس الأساسي في اللقاءين الماضيين والانتصارات على الأرجنتين وقطر ولم يتلق أي هدف.

وذكرت "إي إس بي إن" أن حارس نابولي عاد لكولومبيا بعد علمه بتعرض والده لوعكة صحية، وحصل على إذن بالسفر.

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مع تشيلي في كوبا أمريكا 2019 :

👕 لعب : مباراتين

⚽️ سجل : هدفين



مع مانشستر يونايتد موسم 2018/19 في جميع البطولات:

👕 لعب : 27 مباراة

⚽️ سجل : هدفين



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وسيغيب أوسبينا عن لقاء كولومبيا مساء السبت أمام باراجواي في ختام لقاءات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا.

وينتظر أن يشارك الحارس البديل كاميلو فارجاس كأساسي في المباراة لتعويض غياب أوسبينا.

وضمنت كولومبيا العبور لربع النهائي وصدارة المجموعة، إذ تحتل الباراجواي المرتبة الثانية برصيد نقطتين.