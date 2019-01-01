أوزيل يهرب وكولاسيناك يتصدى لمحاولة سرقة بالإكراه لسيارة الألماني

محاولة سرقة بالأسلحة البيضاء لسيارة مسعود أوزيل في حضور زميله بأرسنال سياد كولاسيناك.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم الألماني مسعود أوزيل تعرض اليوم لمحاولة سرقة بالإكراه بتهديد مباشرة من عصابة مقنعة وحملت الأسلحة البيضاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي نشرت مقاطع من محاولة السرقة التي تمت أمام مطعم تركي تواجد به لاعب أرسنال.

وبادرت العصابة بالهجوم على أوزيل في سيارته في محاولة منهم لسرقتها، فركض اللاعب بحسب ما ذكرت الصحيفة للإختباء بالمطعم التركي في وجود زميله سياد كولاسيناك.

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وتصدى الأخير لمحاولات العصابة قبل أن يساعده عدد من العمال في المطعم الذين كان شهودًا على الواقعة، ليخرج أوزيل ويبتعد بالسيارة عن مكان محاولة السرقة.

وسريعًا فرت العصابة وجاءت الشرطة لمكان الحادث لتأخذ إفادة كل من أوزيل وكولاسيناك وكل من كانوا متواجدين في الموقع في نفس الوقت.

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وأكد أرسنال في رد رسمي على النسخة الإنجليزية من جول.كوم أن أوزيل وكولاسيناك بخير ولم يتعرضا لأي أذى في تلك الحادثة.

جدير بالذكر أن أرسنال يستعد حاليًا ليختتم الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد بمواجهة فريق ليون في كأس الإمارات ومن بعده أنجييه وبرشلونة قبل أن ينطلق عامه بمواجه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.