الانتقالات

أوزيل يلمح إلى اقترابه من نادٍ تركي ويكشف تشكيلته المفضلة لآرسنال

عمر خليل
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Mesut Ozil Arsenal
Getty
أسماء مفاجئة..

ألمح مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، إلى اقتراب مغادرته ملعب الإمارات والتوجه صوب فناربخشة التركي، وذلك في تغريدات مختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان ميكيل أرتيتا قد استبعد أوزيل من تشكيلته بصورة قاسية للغاية منذ شهر مارس الماضي، وحاول النادي أن يتخلص من الدولي الألماني في الصيف إلا أن اللاعب صمم على البقاء بسبب راتبه الكبير.

الآن يبدو أن أوزيل سيغادر حتمًا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وقد زادت تغريداته من هذه الاحتمالية عندما أكد على أنه أحد مشجعي فناربخشة.

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    الألماني أجاب عند سؤاله عن سبب تشجيعه لفناربخشة "نشأت كمشجع لفناربخشة عندما كنت طفلاً في ألمانيا،  كل ألماني-تركي يدعم الفريق التركي عندما يكبر في ألمانيا".

    كما أجاب صاحب الـ32 عامًا على التساؤلات حول تشكيلته لأفضل من زاملهم في آرسنال، وقد شهدت بعض المفاجآت غير المتوقعة.

    أوزيل اختار:

    دافيد أوسيينا
    سياد كولاسيناك - بيير ميرتساكر - لوران كوسيلني - بكاري سانيا
    سانتي كازورلا - آرون رامسي
    سيرج جنابري - أوزيل - أليكسس سانشيز
    بيير أوباميانج

    وأخيرًا، أخذ أوزيل في الثناء على زميله السابق في ريال مدريد سيرخيو راموس، حيث قال عنه "كان لاعبًا من طراز عالمي لعقد كامل، يا له من قائد، طموحه وعزيمته رائعان، أقول أنه أفضل مدافع رأيته في جيلي".

    ورد راموس ساخرًا على هذه التغريدة بقوله "ومن يكون في الجيل الآخر؟ أمزح  معك، أفتقدك يا صديقي، أتمنى لك التوفيق".

    يذكر أن علاقة أوزيل وراموس كانت قوية للغاية لدرجة أن الأخير تشاجر مع جوزيه مورينيو أثناء توليه تدريب ريال مدريد بسبب استبعاده وقسوته على الألماني في فترة من الفترات.

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