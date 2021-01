ألمح مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، إلى اقتراب مغادرته ملعب الإمارات والتوجه صوب فناربخشة التركي، وذلك في تغريدات مختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان ميكيل أرتيتا قد استبعد أوزيل من تشكيلته بصورة قاسية للغاية منذ شهر مارس الماضي، وحاول النادي أن يتخلص من الدولي الألماني في الصيف إلا أن اللاعب صمم على البقاء بسبب راتبه الكبير.

الآن يبدو أن أوزيل سيغادر حتمًا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وقد زادت تغريداته من هذه الاحتمالية عندما أكد على أنه أحد مشجعي فناربخشة.

الألماني أجاب عند سؤاله عن سبب تشجيعه لفناربخشة "نشأت كمشجع لفناربخشة عندما كنت طفلاً في ألمانيا، كل ألماني-تركي يدعم الفريق التركي عندما يكبر في ألمانيا".

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was . Fenerbahce is like in . The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO