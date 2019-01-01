أوزيل يعلن رغبته في الاستمرار مع أرسنال

كشف عن طبيعة علاقته مع المدرب الإسباني أوناي إيمري

أصر صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، على رغبته في الاستمرار مع أرسنال لفترة طويلة، وعدم الرحيل عن الفريق الصيف القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل أوزيل هذا الموسم، نظراً لغيابه عن المدفعجية في بعض المباريات الهامة بمختلف البطولات.

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أوزيل تحدث في حوار لشبكة "سكاي سبورتس"، ليكشف عن خططه المستقبلية وسط الجدل بخصوص خلافه مع المدرب أوناي إيمري.

وقال أوزيل بتصريحاته:"بالطبع أريد الاستمرار هنا، لازال أمامي عامين على نهائي عقدي ولا أعلم ما سيحدث بعدهما، لكني أخطط للبقاء في أرسنال".

وأضاف:"هل أنا سعيد هنا؟ بالطبع لازال عمري 30 عاماً وهناك وقتاً طويلاً لي، بالطبع الأمر يعود للنادي في النهاية".

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وعن علاقته بإيمري:"لا توجد أي مشاكل، هناك بعض الأقاويل والشائعات، كلًا من بداخل أرسنال يعلم أن علاقتنا جيدة".

واستكمل الألماني:"بالطبع أشعر بالإحباط عندما لا أشارك في كل مباراة بسبب الإصابة، أنت كلاعب تريد الظهور بشكل مستمر، أحياناً الأمر يكون بقرار من المدرب، ولكن كل ما علي فعله هو مواصلة العمل فقط".

ويستعد أوزيل للعودة مرة أخرى لصفوف أرسنال ضد فالنسيا، غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد غيابه أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.