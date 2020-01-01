أوزيل يتحدى آرسنال ويتكفل براتب "معشوق الجماهير"

الجانب الإنساني للنجم الألماني يظهر من جديد

مرة أخرى يقوم مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال، بإظهار الجانب الإنساني له، من خلال التضامن مع تميمة الحظ الخاصة بالنادي الإنجليزي.

آرسنال أعلن، مساء أمس، الإثنين، التخلي عن خدمات الشخص الذي يقوم بتأدية دور تميمة الحظ "Gunnersaurus"، وذلك من أجل تقليل النفقات تزامناً مع أزمة فيروس كورونا.

القرار تسبب في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الأغلبية قرار آرسنال، بسبب القيمة الكبيرة التي تمثلها التميمة للجماهير، حيث ظهرت حملات تبرعات لجمع الأموال لتحمل مرتبه مقابل عودته مرة أخرى.

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مسعود أوزيل تحدى قرار ناديه وقرر تغطية الراتب كاملاً، طوال فترة تواجده مع آرسنال حتى يونيو 2021.

وقال أوزيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر:"شعرت بالحزن الشديد بعدما سمعت برحيل جيري كوي، الشخص الذي يقوم بدور "Gunnersaurus" باعتباره أحد أهم أجزاء هذا النادي".

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

وأضاف:"لقد عمل بالنادي وظل منتمياً له لمدة 27 سنة، لذلك أعرض التبرع براتبه كاملاً، حتى نتمكن من رؤية هذا الرجل الأخضر طوال فترة تواجدي بآرسنال".

وفي هذا الصدد علق المتحدث الرسمي لآرسنال على هذه الواقعة قائلاً:"التميمة لم ترحل بشكل نهائي، ستعود مرة أخرى فور عودة الجماهير إلى ملعب الإمارات".

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وتأتي هذه الخطوة بعد الخلافات الشديدة التي مر بها أوزيل مع إدارة النادي اللندني، بسبب محاولة التخلص منه لراتبه المرتفع وانخفاض مستواه بشكل ملحوظ.

يذكر أن أوزيل قرر البقاء مع آرسنال حتى نهاية عقده في 2021، ومن المقرر رحيله عن الفريق لعدم وجود أي رغبة في الحفاظ على خدماته.