أوزيل موجهًا نصيحته لشباب آرسنال: استمتعوا

ماهي نصيحة مسعود أوزيل للاعبين الصاعدين في آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وجه نجم آرسنال مسعود أوزيل نصيحة للاعبي الجانرز الشبان والناشئين، فقط أن لا تمنعهم الضغوطات بأن يستمتعوا بما يفعلوا.

وكان أوزيل قد تحدث لآرسنال بلاير حول مستقبل النادي ومستقبله هو مع الفريق موجهًا في النهاية نصيحة للاعبين صغار السن.

وحول ذلك، قال أوزيل: "في بدايتي تعرضت للترهيب ولكن الأمور بدت أكثر بساطة مع الوقت، لا يمكن التعامل مع كرة القدم بالخوف فقط خاصة في بداية مسيرة اللاعب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأضاف: "إذا لم يكن لديك وقت تستمتع فيه بما تفعل فإنك ستخسر الكثير وسترتكب العديد من الأخطاء والهفوات وتشعر بخيبة الأمل في النهاية"

وتابع: "عليك أن تستمتع بما تفعل أولًا، ثم تؤمن بنفسك وبقدارتك على تحقيق الكثير، حتى في الأوقات التي لا تسير فيها الأمور على ما يرام"

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يذكر أن مسعود أوزيل كان قريبًا من مغادرة آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ولا يزال أحد الأسماء المرشحة للخروج.