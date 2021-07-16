أوزيل.. أحدث ضحايا تسريبات بيريز

مسعود أوزيل أصبح أحدث ضحايا تسريبات فلورنتينو بيريز الصوتية.

أصبح الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي فنربخشه التركي أحدث ضحايا التسريبات الصوتية التي تنشرها مجلة "إل كونفدنسيال" الرقمية الإسبانية، لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ونشرت المجلة الإسبانية العديد من التسريبات الصوتية لبيريز على مدار الأيام الماضية، والتي شهدت انتقادات لأساطير النادي، أمثال إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس، ولوسائل الإعلام الإسبانية المختلفة.

أوزيل، الذي لعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، كان أحدث الذين طالتهم تسريبات فلورنتينو بيريز الصوتية، حيث تحدث عن تكيف الألماني مع الحياة في مدريد، وتحديدًا حياة اللاعب العاطفية.

التسريب الصوتي الجديد يعود تاريخه التقريبي إلى أكتوبر 2012، ويشرح فيه بيريز كذلك محادثة دارت بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت، وأوزيل على خلفية علاقات اللاعب.

ماذا قال بيريز عن أوزيل؟

قال بيريز خلال أحدث تسريب صوتي: "جاء أوزيل إلى مدريد مع صديقة تبلغ من العمر 21 عامًا، واحدة من أتراك الجيل الثالث، وقد بدأ يكتشف مدريد وغير أسلوب حياته، ثم قطع علاقته به ليرتبط بعارضة أزياء إيطالية، وكان يذهب إليها بطائرة خاصة كل أسبوع فقط من أجل العلاقة ثم يعود إلى مدريد".

وأضاف بيريز: "في أحد الأيام، قام مورينيو بمناداته بعدما عرف بعلاقته الجديدة، وقال له هل تسمح لي التحدث إليك بصراحة، كما لو كنت والدك؟ والفتى المسكين قال أجل، أجل بالتأكيد".

وأكمل: "مورينيو قال له، انظر الفتاة التي تراها الآن، لقد واعدت كل لاعبي إنتر وكل لاعبي ميلان بما في ذلك الطاقم التدريبي للفريقين، ليقوم أوزيل في النهاية بتركها".

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