أورييه: سعيد في توتنهام ولا أريد الرحيل

سيرجي أورييه ينفي رغبته في الرحيل عن توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الظهير الأيمن الإيفواري سيرجي أورييه نجم نادي توتنهام إنه سعيد مع الفريق اللندني ولا يود الرحيل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وكانت العديد من الشائعات قد تحدثت عن رغبة سيرجي أورييه في الرحيل عن توتنهام خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب هذه الشائعات فإن القرار جاء من قبل أورييه بناء على عدم انضمامه للتشكيل الأساسي للفريق بصورة مستمرة.

وحول ذلك، نفى أورييه أن يكون قد طالب بالرحيل عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنه سعيد في توتنهام ويتطلع نحو المستقبل في هذا النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وقال أورييه: "لا أعلم من أين جاءوا بتلك الشائعات، أنا سعيد هنا ومتحمس للغاية لمشواري مع توتنهام، لدي عقد مع الفريق ولا أفكر في الرحيل"

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يذكر أن سيرجي أورييه كان قد انضم إلى توتنهام قادمًا من باريس سان جيرمان بعد أزمة حدثت له مع مدرب الفريق الباريسي وقتها.