أوريجي يسجل ثلاثة أهداف في دوري الأبطال من ثلاث تسديدات

ديفوك أوريجي لاعب ليفربول البلجيكي يصبح ثاني لاعب في تاريخ بلاده يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد يانيك كارسكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي في دخول تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفًا في المباراة كان الثاني للريدز وحسم اللقب.

جاء هدف أوريجي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكنه جنى له العديد من الأرقام الهامة نستعرضها فيما يلي:

أصبح أوريجي هو ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عقب هدف نجم أتلتيكو مدريد السابق يانيك كارسكو في شباك ريال مدريد بعام 2016.

2 - Divock Origi is only the second player to score in a /European final after Yannick Carrasco for Atletico vs in 2016; Origi has scored with all three of his shots in the CL this season. Clinical. #UCLFinal pic.twitter.com/rtpmobuHEN — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019

وجاء الرقم الثاني لأوريجي بهدفه في مباراة اليوم هو تسجيله لثلاثة أهداف فقط من ثلاث تسديدات قام بها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان أوريجي قد سجل هدفين في شباك فريق برشلونة بإياب دور النصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب.

وجاء الرقم الأخير لأوريجي أنه أصبح واحدًا من خمسة لاعبين بدلاء سجلوا في آخر خمس نهائيات من أصل ستة مع بيل ومارسيلو وأسينسيو وكارسكو.