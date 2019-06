أوريجي يسجل ثلاثة أهداف في دوري الأبطال من ثلاث تسديدات

نجح اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي في دخول تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفًا في المباراة كان الثاني للريدز وحسم اللقب.

جاء هدف أوريجي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكنه جنى له العديد من الأرقام الهامة نستعرضها فيما يلي:

أصبح أوريجي هو ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عقب هدف نجم أتلتيكو مدريد السابق يانيك كارسكو في شباك ريال مدريد بعام 2016.

