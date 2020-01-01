أوريجي يسترجع ذكريات هدفه التاريخي في برشلونة: من الصعب إدراك ما حدث

أرنولد هو السبب..

استرجع ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول ، ذكريات هدفه التاريخي في شباك برشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، واعتبر أن اتصالًا بصريًا بينه وبين ألكسندر أرنولد أنتج تلك اللحظة التي لا تُنسى.

وهُزِم ليفربول في الذهاب على يد البرسا بثلاثية نظيفة في كامب نو بليلة كان بطلها الأول هو ليونيل ميسي، قبل أن تتمكن كتيبة يورجن كلوب من العودة في الإياب على أنفيلد برباعية نظيفة تاريخية أحرز أوريجي منها هدفين.

الدولي البلجيكي أحرز الرابع بعد ركنية مباغتة من ألكسندر أرنولد، ليصل بالريدز إلى النهائي أمام توتنهام ، في المباراة التي أحرز فيها أوريجي هدفًا وقاد فريقه للتتويج باللقب السادس له في تاريخه الأوروبي العريق.

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أوريجي في تصريحات للصحافة قال عن تلك اللحظة "عندما كنت أبحث في الملعب وجدت أرنولد ينظر أيضًا، أعتقد أننا أجرينا اتصالًا بصريًا قصيرًا حينها، وأستطعت أن أرى أنه سيفعل شيئًا بشكل غريزي.".

كما أضاف "رأيت كرة على أرض الملعب وأردت أن أعيدها إلى صبي جمع الكرات وكنت أعود مجددًا لمنطقة الجزاء، ولكن اللاعبين أخذوا بعض الوقت للعودة إلى مراكزهم، وهكذا كنت أتطلع إلى من سيرسل الركنية.".

"وفقًا لذلك غيّرت موقعي أنذاك، وعندما قام أرنولد بلعب الكرة حاولت فقط التأكد أنها في الجانب، نظرت قبلها ووجدت أن بيكيه وشتيجن كانا في المنتصف أكثر من جبهة المرمى اليسرى، لذلك قررت التسديد بقوة."

وأتم "كنت سعيدًا، حدث ذلك بسرعة كبيرة، حتى عقليًا فالأمر يتطلب بعض الوقت لإدراك ما حدث، كانت لحظة مهمة حقًا.".

يذكر أن ليفربول خرج من النسخة التالية للأبطال هذا العام على يد أتلتيكو مدريد بعد الهزيمة ذهابًا بهدف نظيف وإيابًا بثلاثية لهدفين في أنفيلد قبل توقف كرة القدم في أعقاب تفشي فيروس كورونا.