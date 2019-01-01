أوراوا الياباني يواصل الترنح قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تُقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، بينما يُقام الإياب في اليابان 24 من نفس الشهر

تلقى نادي أوراوا ريدز الياباني هزيمة جديدة في منافسات الدوري الياباني، وذلك بعدما سقط أمام نادي كاشيما بهدف مقابل لا شيء.

فريق أوراوا يستعد لمواجهة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، بينما يُقام الإياب في اليابان 24 من نفس الشهر.

ولا تُعد هذه المباراة التعثر الأخير للفريق، بل فشل في المباراة الماضية أيضًا وتعادل 1-1 أمام سانفريس هيروشيما.

الفريق الياباني تنتظره المواجهة المُقبلة والأخيرة أمام نادي كوزاكي يوم الثلاثاء المُقبل وهي أخر مباراة يخوضها الفريق قبل السفر إلى الرياض.

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يُذكر أن نادي أوراوا يحتل حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري الياباني بعد مرور 31 جولة، وهو ترتيب وضع الفريق تحت ضغط كبير أمام جماهيره قبل النهائي القاري.