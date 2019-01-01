أوراوا الياباني يرسل وفدًا لاستكشاف ملعب الجامعة قبل النهائي الآسيوي

أوراوا الياباني يطمئن على الاستعدادات لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تواجد وفد من نادي أوراوا الياباني اليوم الخميس، في ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، من أجل استكشاف ملعب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حال اكتمال صعود الهلال والفريق الياباني.

الهلال كان قد حقق الفوز على السد القطري بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب نصف النهائي، كما حقق أوراوا الفوز على جوانزو الصيني بهدفين دون رد في نفس الدور.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الوفد الياباني المكون من 4 أشخاص، اطلع على مقر السكن، الذي سيتواجد به البعثة اليابانية.

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الوفد الياباني حرص على زيارة بعض المعالم أيضًا في مدينة الرياض، وذلك قبل العودة إلى بلادهم اليابان بعد انتهاء الجولة.

إدارة أوراوا كانت خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتعيين مرافقين للوفد، أثناء جولة الاطلاع، وهو الأمر الذي استجاب له الاتحاد.

وفي حالة صعود الهلال وأوراوا، ستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الجامعة بالرياض، على أن يقام لقاء العودة في اليابان.