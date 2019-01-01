أوديجارد: أندية تلعب في دوري الأبطال طلبت ضمي

مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد المعار لسوسيداد في الموسم الجاري يؤكد أن أندية عديدة طلبت ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار حاليًا لنادي ريال سوسيداد عن وصول أكثر من عرض له في الفترة الماضية لمغادرة الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أوديجارد وأكد خلالها أن فرقًا تلعب في دوري أبطال أوروبا أرادت أن تضمه هذا الصيف.

وقال أوديجارد: "لن يكون من الذكاء الحديث عن الأندية التي أرادت أن تضمني لها خلال الموسم الجديد، لكن يمكنني التأكيد أن الكثير منهم يشاركون في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "بالنسبة لي الأهم من النادي الذي سألعب فيه هو المشروع الذي يقدمه لي، وطريقة اللعب وأسلوب المدرب، الانضمام لريال سوسيداد كان الخيار الصحيح".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية بتلك الخطوة، ونتدرب بشكل جيد، والمستوى هنا مرتفع وكل شيء يسير على ما يرام، لنرى ما الذي نستطيع تقديمه للجماهير خلال الموسم".

جدير بالذكر أن اللاعب يمضي موسم واحد على سبيل الإعارة في صفوف النادي الإسباني سيعود من بعده لناديه الأساسي ريال مدريد.