أودوي: لامبارد صنع أجواء رائعة في عرفة الملابس

هودسون أودوي يرى لامبارد مؤثرًا أكثر من ساري على مستوى التحفيز في تشيلسي

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قال كالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الصاعد إن فرانك لامبارد كان أكثر قدرة من ماوريسيو ساري على صناعة أجواء رائعة في غرفة الملابس الخاصة بالفريق.

ويستعد أودوي للعودة إلى الملاعب من جديد بعد اقترابه من التعافي تمامًا من الإصابة القوية التي لحقت به في نهايات الموسم الماضي وأبعدته نحو 6 أشهر.

وحول الوضع الحالي داخل الفريق، قال أودوي إن العمل الذي يقوم به فرانك لامبارد حتى الآن يبدو رائعًا سواء داخل غرف الملابس أو خارج الخطوط.

وأضاف: "لامبارد أسطورة كبيرة هنا ويعلم الكثير عن هذا النادي، لديه علاقة قوية بالجميع ويرغب في صناعة شيء مميز ويعمل بشكل جيد كما رأى الجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وتابع: "لقد صنع أجواء رائعة داحل الفريق، على مستوى التحفيز النفسي وتجديد الطموحات كان مثاليًا، وتفوق على ماوريسيو ساري في هذا الجانب تحديدًا"

وأردف: "بالطبع متحمس للعودة من جديد من أجل ممارسة كرة القدم واللعب بقميص تشيلسي تحت قيادة لامبارد يشكل حافزًا إضافيًا لإثبات نفسي"

وحول نتائج الفريق قال: "لا يمكن الحكم على التجربة منذ بدايتها، لقد لمسنا العديد من التطورات في فترة زمنية قياسية وهذا شيء ينبئ بالأفضل مستقبلًا"

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يذكر أن تشيلسي كان قد خسر منتصف الأسبوع على ملعبه ستامفورد بريدج مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا بهدف للا شيء.