أودريوزولا: علينا البحث عن سبب الهزيمة!

لاعب ريال مدريد أودريوزلا يعترف بصعوبة المنافسة على الليجا بعد الخسارة من جيرونا

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر ألفارو أودرويوزولا مدافع ريال مدريد عن إحباطه من الخسارة التي مُني بها فريقه أمام جيرونا بثنائية مقابل هدف في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

واتسع فارق النقاط بعد هذه الهزيمة بين المتصدر برشلونة وريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط.

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صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلت تصريحات أودريوزلا بعد المباراة التي قال فيها: "الفريق يمر بوقت صعب، كنا نستطيع الفوز ولكننا تلقينا الهزيمة في النهاية، علينا أن نعترف بأخطائنا لأنفسنا ونبحث عن سبب الهزيمة".

كما أضاف ظهير الميرنجي: "علينا أن نؤمن بروح الفريق والجماعة ومواصلة القتال حتى نهاية الموسم، لا توجد أعذار لخسارتنا، جيرونا استحق الفوز، ولكننا لن نستسلم، وعلينا الإيمان بحظوظنا في البطولات الثلاث التي ننافس فيها".

يذكر أن ريال مدريد مقبل على مواجهة أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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