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أودريوزولا: رونالدو جزء من الماضي وفوجئت بالتواضع في ريال مدريد

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المدافع الإسباني علق على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحدث عن تجربته مع ريال

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ألفارو أودريوزولا مدافع ريال مدريد، أنه يحترم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق ويوفنتوس الحالي.

رونالدو خرج في تصريحات مثيرة للجدل أمس الإثنين، مؤكداً أن المجموعة الحالية في النادي الإيطالي هي أفضل من عمل معها.

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وقال أودريوزولا عن ما قاله نجم ريال السابق:"لدي احترام كبير لرونالدو فهو أسطورة النادي، لكنه الآن جزء من الماضي".

وأضاف:"لا أستطيع القول أننا لسنا عائلة هنا في ريال مدريد، فوجئت بالتواضع الشديد والعمل المتواصل من الجميع".

وتابع:"كارفخال يساعدني دائماً وهو مثلي الأعلى وقدم لي الكثير من النصائح".

وأما عن كأس العالم للأندية، سعيد جداً للذهاب هناك مرة أخرى وتحقيق الفوز بالبطولة".

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تطبيق تقنية "VAR":"موجودة للمساعدة في تحقيق العدالة وسعيد جداً بوجوده في دوري أبطال أوروبا".

وتأتي تصريحات الإسباني الشاب قبل مواجهة ريال غداً الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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