أوبي ميكيل: بوروندي فريق لا يستسلم وكنا محظوظين بهز شباكه

نيجيريا لم تظهر قوتها في النصف الأول من اللقاء قبل أن تُعدل الأوضاع في الشوط الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى جون أوبي ميكيل؛ نجم المنتخب النيجيري، أن بوروندي لم يكن خصمًا سهلًا على الإطلاق كما تحدث البعض قبل المباراة، مؤكدًا أن فريقه لم ينجح في كثير من الجمل التكتيكية التي حاول تقديمهما، نظرًا لتنظيم السنونو.

نجم النسور الخضر شارك أساسيًا قبل أن يتم تبديله في بداية الشوط الثاني وينزل أحمد موسى بدلًا منه، وهو ما أعطى نيجيريا أفضلية أكثر بالمباراة.

وحقق رفاق أوبي ميكيل الفوز على السنونو بهدف نظيف، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019. (طالع تقرير المباراة)

وقال ميكيل، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "المباراة كانت صعبة للغاية، كنا نعلم أن بوروندي منتخب صعب ولا يستسلم، لكن من الجيد أننا حصدنا الثلاث نقاط في النهاية".

وأضاف: "مجموعتنا صعبة، وكما رأينا اليوم أن الخصم كان منظمًا ومن الصعب تخلل صفوفه، لكننا كنا محظوظين بهز شباكه".

واختتم: "لعبنا بطريقة جيدة أمام بوروندي، صحيح أننا لم ننجح في الاختراقات بشكل جيد، لكن حققنا هدفنا، وعلينا أن نحاول الفوز في كافة المباريات المقبلة، خاصة اللقاء المقبل، حتى نضمن التأهل لدور الـ16".

الفوز منح نسور نيجيريا صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط، في انتظار المواجهة الثانية بالمجموعة، التي تُلعب بعد قليل بين غينيا ومدغشقر.

ومن المقرر أن تلاقي نيجيريا في المباراة المقبلة غينيا، في 26 من يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية.