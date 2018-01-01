أوبتا جول | هل ميسي هو بالفعل أفضل منفذ للركلات الثابتة في العالم؟

ربما يمتلك ميسي العدد الأكبر من الأهداف من ركلات ثابتة مباشرة، لكن هل هو الأفضل؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عزز ليونيل ميسي نجم برشلونة رصيده من الأهداف من الركلات الثابتة المباشرة بإحرازه هدفين رائعين خلال مواجهة اسبانيول الأسبوع الماضي، ليؤكد على صدارته قائمة اللاعبين الأكثر إحرازًا للأهداف بهذا السلاح منذ موسم 2010-2011 في الدوريات الخمسة الكبرى، لكن هل هو الأفضل فعلًا؟

لا خلاف على إجادة ميسي تسديد الركلات الثابتة وأنه تحسن كثيرًا جدًا في المواسم الأخيرة، حتى أنه قد يُعد الأفضل حاليًا في تنفيذها، وقد سجل النجم الأرجنتيني 26 هدفًا من الركلات الثابتة المباشرة في الدوري الإسباني منذ أغسطس 2010 ليتفوق بفارق 9 أهداف عن وصيفه كريستيانو رونالدو صاحب الـ17 هدفًا، ومن ثم هناك ميراليم بيانيتش بـ15 هدفًا.

اللاعب عدد الأهداف من ركلات ثابتة ليونيل ميسي 26 كريستيانو رونالدو 17 ميراليم بيانيتش 15 فرانشيسكو لودي 13 هاكان تشالهانوغلو 12 أندريا بيرلو 12 بيرنات إتشيبيرا 10 دانييل فاس 10 باولو ديبالا 9 خوان أرانجو 9 جيلفي سيجاردسون 9 أليكساندر كولاروف 9 خوان ماتا 8 أنتونيو دي ناتالي 8 كليمينت جرينييه 8 دانيل باريخو 8 زلاتان إبراهيموفيتش 8 كوتينيو 7 مارفين بلاتينهارد 7 واين روني 7

تلك القائمة أعلاه تؤكد أفضلية صاحب الرقم 10 على جميع اللاعبين، لكن لنتجه لرقم آخر وهو عدد الركلات الثابتة التي سددها اللاعبون خلال تلك الفترة، هنا نجد أن الثنائي ميسي ورونالدو يتفوقان بفارق مهول عن البقية، إذ سدد الأول 292 تسديدة والثاني 289 تسديدة بما يتضمن التسديدات التي ارتدت من الحائط البشري.

هذا يعني أن فرصة إحراز اللاعبين للأهداف من الركلات الثابتة هائلة، لأن المنطق يقول أنه كلما سددت أكثر كلما كانت فرصتك للتسجيل أكبر! وهنا ننتقل لرقم جديد هو معدل تحويل الركلات الثابتة المباشرة لأهداف، أو نسبة الأهداف المسجلة من عدد التسديدات الكلي للركلات الثابتة ... وهذا الرقم لا يخدم ميسي ورونالدو أبدًا!.

القائمة التالية تتضمن الأسماء الـ20 الأوائل في معدل تحويل الركلات الثابتة لأهداف منذ أغسطس 2010، علمًا أن القائمة تضم اللاعبين الذين أحرزوا 5 أهداف على الأقل من ركلات ثابتة، وكما نرى يتصدر المقدوني إينيس باردي القائمة بنسبة 22% بعدما نجح في إحراز 6 أهداف من 27 ركلة ثابتة سددها مع ليفانتي الذي انضم إليه خلال صيف 2017 ولم يلعب معه سوى 40 مباراة في الليجا.

اللاعب عدد الأهداف من ركلات ثابتة عدد التسديدات من ركلات ثابتة نسبة الأهداف من التسديدات% إينيس باردي 6 27 22.22% كوتينيو 7 33 21.21% باولو ديبالا 9 52 17.31% خوان ماتا 8 50 16% خاميس رودريجز 6 39 15.38% مارفين بلاتينهارد 7 47 14.89% ستيفن جيرارد 5 34 14.71% مولو يوهان 5 35 14.29% روبيرت سنودجراس 6 43 13.95% فيديريكو فيفياني 5 38 13.16% فرانشيسكو لودي 13 102 12.75% خوان أرانجو 9 73 12.33% نيمار 6 49 12.24% ميراليم بيانيتش 15 137 10.95% أليكسيس سانشيز 6 55 10.91% سيموني فيردي 5 47 10.64% برنات إتشيبيرا 10 95 10.53% واين روني 7 67 10.45% دانييل فاس 10 96 10.42%

تُرى كم نسبة ميسي؟ وأين يقع في ترتيب تلك القائمة؟ يتواجد النجم المتوج بـ5 كرات ذهبية في المركز الـ28 بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ8.9%، إذ أحرز 26 هدفًا من 292 تسديدة مباشرة، فيما يتواجد منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو في المركز الـ48 بنسبة 5.88% بعدما أحرز 17 هدفًا من 289 تسديدة.

هذا الموسم أحرز ميسي 3 أهداف من 19 تسديدة مباشرة من ركلة ثابتة، وخلال عام 2018 القريب من نهايته أحرز اللاعب 9 أهداف من 46 تسديدة.