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الدوري الإنجليزي الممتاز

أوباميانج يقتحم تاريخ البريميرليج بهدفه في شباك كارديف

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الجابوني سجل هدفه الخامس والعشرين في البريميرليج، وبات أسرع من يحقق ذلك مع آرسنال..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق الجابوني بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال رقماً قياسياً في تاريخ ناديه بتسجيله في شباك كارديف سيتي الليلة.

 

جاء ذلك خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.

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وسجل أوباميانج من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يصنع الهدف الثاني لألكساندر لاكازيت في الدقيقة 83.

الهدف كان رقم 25 لأوباميانج في البريميرليج مع الجانرز، وهو ما جعله خامس أسرع لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

أما على مستوى آرسنال أصبح اللاعب في الصدارة بعد أن سجل أهدافه الـ25 في 37 مباراة، فيما حقق تييري هنري الرقم ذاته في 42 مباراة، يليه إيان رايت (51) وأليكسيس سانشيز (59) وإيمانويل أديبايور (62) ودينيس بيركامب (65).

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