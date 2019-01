أوباميانج يقتحم تاريخ البريميرليج بهدفه في شباك كارديف

حقق الجابوني بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال رقماً قياسياً في تاريخ ناديه بتسجيله في شباك كارديف سيتي الليلة.

جاء ذلك خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.

وسجل أوباميانج من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يصنع الهدف الثاني لألكساندر لاكازيت في الدقيقة 83.

.@Aubameyang7 scored his 25th @premierleague goal tonight in his 37th PL appearance - the 5th-fastest player to 25 in PL history, and the fastest for Arsenal 👏👏 pic.twitter.com/wALhgmadmQ