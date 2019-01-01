أوباميانج يرى في شراكته مع لاكازيت وبيبي قوة ثلاثي ليفربول

أوباميانج مع بيبي ولاكازيت يتفاءل بثلاثي مماثل لصلاح وماني وفيرمينو في ليفربول

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يتفائل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بالثلاثي الهجومي لآرسنال والذي سيكونه هو رفقة أليكساندر لاكازيت والوافد الجديد نيكولاس بيبي.

وكان نيكولاس بيبي قد شارك مع آرسنال لأول مرة في مباراة بيرنلي الأخيرة كبديل، وقدم أداء مبشرًا في مشاركة أولى له في البريميرليج.

وقبل مواجهة ليفربول التي من المتوقع أن يأخذ فيها بيبي دورًا أكبر، قال أوباميانج إن ثلاثيته مع نيكولاس ولاكازيت ستمثل قوة كبرى في البريميرليج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "نحن نمتلك التنوع، أنا ولاكازيت قدمنا أداء كبيرًا في الموسم الماضي فقط لأننا تفاهمنا مع بعضنا البعض بشكل جيد واستطاع كل منا مساعدة الآخر"

وتابع: "الثلاثي الهجومي الناري في ليفربول صلاح وماني وفيرمينو هو الأفضل في البريميرليج حاليًا، أعتقد أننا باستطاعتنا أن نصنع ثلاثيًا منافسًا"

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يذكر أن آرسنال سيحل ضيفًا على ليفربول مساء السبت المقبل في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.