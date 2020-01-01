أوباميانج يرد على توني كروس بعدما اتهمه بالسخافة في احتفالاته

نجم ريال مدريد توني كروس يهاجم الاحتفالات الراقصة والمبالغ فيها بالأهداف ويخص بالذكر نجم برشلونة جريزمان ونجم آرسنال أوباميانج .. فكيف رد أوباميانج؟

رد بيير إيمريك أوباميانج نجم نادي آرسنال على اتهام توني كروس له بالمبالغة في الاحتفالات التي يقوم فيها بارتداء أقنعة على شاكلة باتمان وسبايدرمان.

وهاجم متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس احتفالات اللاعبين المبالغ فيها بالرقص والاستعرضات معتبرًا إياها أمر سخيف بالنسبة له.

وكان كروس قد تحدث في تصريحات مع بداية فترة التوقف الدولي تضمنت حديثًا حادًا ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسبب البطولات المستحدثة .

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وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن مثل هذه الاحتفالات بالأهداف تقتله ولا يحبذها في كرة القدم التي لا تتطلب مثل هذه الأشياء.

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وسرعان ما رد المهاجم الدولي الجابوني في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أثارت الكثير من الجدل ولقت استحسان العديد من جماهير كرة القدم.

وقال أوباميانج في تغريدته: "عزيزي كروس، هل لديك أطفال؟ فقط أردت أن أسأل فقط لأخبرك أنني فعلت ذلك من أجل ابني عدة مرات وسأفعل ذلك مرة أخرى"

وأضاف: "أتمنى أن يكون لديك أطفال يومًا ما وتجعلهم سعداء مثل حديث تلاميذ المدرسة الإعدادية هذه عن البهجة التي نشرها احتفالي بينهم وتأثيره الذي تجاوز المباراة"

وجاءت هذه الرسالة بعدما قام أوباميانج بإعادة نشر تغريدة تظهر احتفال بعض الأطفال في مدرسة إعدادية وتأثرهم بتلك الصورة التي قام بها النجم الجابوني عدة مرات من قبل.

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يذكر أن بيير إيمريك أوباميانج قد قام بارتداء الأقنعة في احتفالاته أكثر من مرة سواء حين كان يلعب في الدوري الألماني بقميص بوروسيا دورتموند أو بعد انتقاله إلى آرسنال الإنجليزي..