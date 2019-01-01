أوباميانج يبعث رسائل واضحة حول مستقبله واهتمام مانشستر يونايتد

تعمد المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، سكب الماء البارد على الشائعات المنتشرة عن إمكانية انتقاله إلى ألد أعداء آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

ولفتت صحيفة "ميرور"، أن هداف البريميرليج مناصفة مع ساديو ماني ومحمد صلاح، تلقى عرضًا يُسيل اللعاب، للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، لحل معضلة العقم التهديفي، التي يسعى المدرب أوليه جونار سولشاير التخلص منها، في ظل عدم ثقته في الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو.

وكشف التقرير أيضًا، أن الهزيمة النكراء التي تعرض لها آرسنال على يد عدوه العاصمي تشيلسي في نهائي اليوربا ليج، شققت الصفوف داخل غرفة خلع ملابس المدفعجية، وهناك أسماء كبيرة تُخطط للقفز من السفينة، بعد الفشل في الحصول على آخر تذكرة إنجليزية مؤهلة للأبطال الموسم المقبل.

وردًا على ما أثير حول مستقبله في الأيام والساعات القليلة الماضية، قال أوباميانج لموقع آرسنال الرسمي "استمتعت بوقتي في بوروسيا دورتموند، لكن عندما تلقيت اتصال آرسنال، كنت متحمسًا بطريقة لا تُصدق، أحب آرسنال بسبب أساطيره مثل تيري هنري، لقد كان نموذجًا يحتذي به لأي مهاجم".

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وتابع "ولأنني مهاجم سريع وأحرز الأهداف، كنت دائمًا أتطلع للسير على خطاه، أود القول بأنني كنت أخطط للحصول على القميص رقم 7، لكنه كان قد ذهب لمخيتاريان، لذلك فكرت وقلت لنفسي .. لماذا لا أسيره على نهج الأسطورة. حقًا أنا فخور بارتداء القميص رقم 14، وآمل أن أحافظ على احترام هذا القميص الخاص".

متابعًا بشأن مستقبله وشعوره بالراحة والاستقرار في الجزء الأحمر من لندن، قائلاً "لم أجد صعوبة في الاستقرار مع الفريق، استقبال الجماهير اختصر أشياء كثيرة، وكنت وما زال محظوظًا باللعب مع لاعبين جيدين في مسيرتي، لاكازيت منهم. الموسم الماضي كان الموسم الأول الكامل الذي لعبنا فيه معًا، ولا شك أبدًا أنني سعيد بما حققنا".

وفي ختام حديثه، أشار بشكل غير مباشر إلى أنه لا يفكر سوى في تقديم الأفضل لآرسنال وجماهيره الموسم المقبل، أي أنه ليس منفتحًا على الاستماع لعروض في الموسم المقبل، معربًا عن فخره واعتزازه بمناصفة أبناء قارته في الحذاء الذهبي كأفضل هدافين في البريميرليج، معتبرًا ذلك خير تمثيل لإفريقيا.