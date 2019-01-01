أوباميانج: واثق في حصول أرسنال على أحد المراكز الأربعة الأولى

بيير إيمريك أوباميانج هداف فريق أرسنال واثق في قدرة فريقه على الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف فريق أرسنال على ثقته في قدرة فريقه بالتواجد بأحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن هذا هو هدف النادي من الموسم الجاري.

وقال أوباميانج: "أنا متأكد أن أرسنال سيتواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى بنهاية الموسم الجاري، ذلك الأمر نستطيع تحقيقه ونعتبره هدفنا من الموسم الجاري في الوقت الحالي".

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وأضاف: "أشعر بالسعادة هنا وأنني أمتلك حرية كبيرة في الملعب، لا أعرف إذا ما كان ذلك هو أفضل مستوى قدمته في حياتي الكروية حتى الآن، لكن يجب أن أستمر في العمل".

ويقدم أوباميانج مستويات طيبة للغاية رفقة أرسنال في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي حيث سجل سبعة أهداف في ثمانية لقاءات حتى الآن ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الموسم.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٥ نقطة جمعها من أربعة انتصارات وثلاث تعادلات في ثماني جولات.