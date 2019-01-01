أوباميانج: فخور لتمثيلي أفريقيا بالبريميرليج رفقة صلاح وماني

الجابوني تصدر هدافي البريميرليج الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد بيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال، للحديث عن الموسم الماضي، والذي شهد تتويجه بالحذائ الذهبي هدافاً للبريميرليج، وخسارة الفريق نهائي الدوري الأوروبي.

أوباميانج تقاسم صدارة هدافي البريميرليج مع ثنائي ليفربول الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني برصيد 22 هدفاً.

وقال الجابوني لموقع أرسنال الرسمي: "أفريقيا في قلبي وعقلي دائماً، أنا فخور بتمثيل القارة في البريميرليج، والفوز بالحذاء الذهبي مع صلاح وماني يعني الكثير، أحب هذا الثنائي، وتمثيلنا لأفريقيا يعطي إشارات مهمة".

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وأكمل: "الأفريقيون يحبون الكرة مثل الجميع، ومن الرائع أن تحصل على فرصة لا يحظى بها الكثيرون لتمثيل وحمل ألوان أرسنال".

مدرب قد يضعه الكثير بين الأبرز والأفضل في تاريخ المديرين الفنيين في تاريخ القارة السمراء، بعدما حقق نجاحات خلال العقد الأخير.💫 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وواصل أوباميانج: "نشعر بالحزن في أرسنال بسبب نهائي باكو ولكن من الجيد أن تحظى بالمساندة حولك، والدي كان حاضراً وقال لي واصل كما أنت وستتحسن، دائماً ما أستمع لنصائحه، الموسم المقبل سنتحسن".

وعن شراكته مع أليكساندر لاكازيت: "نتشارك نفس التفكير حول كرة القدم، ونتحدث دائماً معاً، هذا يساعد كثيراً، هو الموسم الاحترافي الأول لي الذي أحظى فيه برفقة مهاجم بمثل إمكانياته".

يذكر أن أوباميانج انضم إلى صفوف أرسنال في ديسمبر 2018 قادماً من بوروسيا دورتموند.