أوباميانج: سعيد بصدارة الهدافين ولكني أنظر للأمام
التعليقات()
Getty Images
أبدى بيير ايميريك أوباميانج سعادته عقب الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 18 للبريميرليج.
وقال أوباميانج لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد كانت مباراة صعبة وبدنية للغاية، معركة قوية".
وأضاف:"ولكننا فزنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، أعتقد أن الفريق حظي بمباراة عظيمة".
وعن صدارته لسباق الهدافين في الوقت الحالي قال:"أعتقد أنه أمر جيد ومن الجيد معرفته، ولكني أنظر للأمام لأن الموسم طويل للغاية".
وسجل أوباميانج الهدفين الأول والثاني لفريقه في المباراة التي رفعت رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في المركز الخامس.