أوباميانج: سعيد بصدارة الهدافين ولكني أنظر للأمام

المهاجم الجابوني يؤكد صعوبة المواجهة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيير ايميريك أوباميانج سعادته عقب الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 18 للبريميرليج.

وقال أوباميانج لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد كانت مباراة صعبة وبدنية للغاية، معركة قوية". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"ولكننا فزنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، أعتقد أن الفريق حظي بمباراة عظيمة".

وعن صدارته لسباق الهدافين في الوقت الحالي قال:"أعتقد أنه أمر جيد ومن الجيد معرفته، ولكني أنظر للأمام لأن الموسم طويل للغاية".

وسجل أوباميانج الهدفين الأول والثاني لفريقه في المباراة التي رفعت رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في المركز الخامس.