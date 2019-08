أوباميانج: أفكر في الحذاء الذهبي ولكن الفريق هو الأهم

أبدى بيير ايميريك أوباميانج مهاجم آرسنال سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في مستهل طريق البريميرليج.

وقال المهاجم الجابوني عقب المباراة:"أعتقد أنه كان فوزاً مستحقاً، لقد قاتلنا كثيراً اليوم".

وأضاف:"لقد كانت مباراة عظيمة ضد فريق جيد، كان من المهم أن نبدأ بفوز، في الموسم الماضي بدأنا بشكل سيئ ولذلك نحن سعداء الآن".

وأوضح:"لقد كان أمراً إيجابياً لجميع القائمة أن نفوز بأول مباراة، الكل سعيد بالحصول على تلك النقاط الثلاث ونتطلع للفوز بالمزيد من المباريات".

وعما إذا كان يفكر بالحذاء الذهبي قال:"بالتأكيد هذا يكون في عقل المهاجم ولكن الفريق هو الأكثر أهمية. أنا سعيد بمساعدة الهدف لنا في الفوز بتلك المباراة".

