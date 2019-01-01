أوباميانج: أستمتع باللعب كمهاجم ولم أتوقع صداقتي بلاكازيت

النجم الجابوني أكد رغبته في اللعب بجوار مهاجم آخر ولكنه لا يمانع الظهور كجناح أيمن أو أيسر من أجل الفريق

كشف المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، عن مركزه المفضل مع فريقه الحالي أرسنال، تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

أوباميانج يعتبر الهداف الأول لأرسنال منذ قدومه للنادي الإنجليزي، ولكنه لعب أكثر من مرة كجناح، مبتعداً عن مكانه الأساسي كمهاجم صريح.

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نجم أرسنال يرى أن مركز المهاجم هو الأفضل له، وبالتحديد في خطة يتواجد بها مهاجم آخر بجواره.

وقال الجابوني في تصريحات صحفية:"مركزي المفضل هو اللعب كمهاجم، أحياناً أستمتع بالتواجد كجناح ولكن يظل الهجوم هو المكان الأفضل".

وأضاف:"أحب أيضاً اللعب بجوار مهاجم آخر لخلق ثنائيات وتفاهم مع بعض اللاعبين من حولي".

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وتابع قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي غداً الأحد:"إذا أرادني المدرب في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر فلا يهمني الأمر، سأذهب وأقاتل من أجل الفريق".

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وعن شراكته مع أليكساندر لاكازيت:"كنا خصمان في فرنسا، لم أتوقع أن يلعب معي ويصبح صديقاً لي هنا، أعطاني ثقة كبيرة باللعب بجواره ولدينا نفس الرؤية تجاه كرة القدم".

يُذكر أن أوباميانج نجح في تسجيل 25 هدف في 37 مباراة لعبها مع أرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن.