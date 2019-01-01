دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أهلي جدة يهزم درافوجراد السلوفيني بثلاثية

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أهلي جدة
فوز ودي للأهلي السعودي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب أهلي جدة السعودي على درافوجراد السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

سجل عبد الرحمن غريب هدفاً للأهلي، فيما سجل عثمان الحاج هدفين.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم السعودي في المركز الرابع بـ55 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الثالث، ونفس الفارق عن الشباب صاحب المركز الخامس.

ويسعى الأهلي للانتفاض في الموسم المقبل، حيث ابتعد عن المتصدر النصر بفارق 15 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال الوصيف.

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