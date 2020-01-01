أهلي جدة يقترب من حل أزمة رواتب اللاعبين

الأهلي يحاول السيطرة على أزمة الرواتب

يبدو أن هنالك إنفراجة في أزمة الرواتب الخاصة باللاعبين الأجانب في نادي أهلي جدة السعودي، بعد أن وصلت متأخرات الرواتب إلى 3 أشهر كاملة.

إدارة أهلي جدة تخشى من وصول متأخرات اللاعبين في الرواتب إلى 4 أشهر وهو الأمر الذي يجعلهم يفسخون عقودهم بشكل تلقائي كما ينص الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأمر لم يقتصر على اللاعبين فقط بل أيضًا اشتكى العمال والموظفين في النادي من تأخر استلام رواتبهم لعدة أشهر متتالية.

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وقررت إدارة الأهلي حسب مصادر للرياضية السعودية، صرف راتب شهر خوفاً من فسخ العقود أو إضراب اللاعبين.

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فتيل الأزمة اشتعل من جديد في الأيام الماضية بعد إعلان الحارس محمد الربيعي حصوله على سيارة هدية من الأمير منصور بن مشعل، لتشتعل الأزمة مجدداً بين اللاعبين.

اللاعبين هددوا في وقت سابق بالإضراب عن التدريبات في حال عدم توفر الرواتب المتأخرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء المقبل على أرض السكري.