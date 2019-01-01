أهلي جدة يقترب من حسم صفقة العبسي

أهلي جدة يسعى لتدعيم فريقه قبل الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب نادي أهلي جدة السعودي في حسم صفقة طلال العبسي مدافع التعاون الحالي واتحاد جدة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد، من أجل المنافسة على الألقاب بعد أن خرج خالي الوفاض بالموسم المنصرم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الأهلي اقترب من ضم العبسي بشدة بعد الوصول لاتفاق يرضي الطرفين خلال الأيام الماضية.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيكون هدية من رئيس النادي الجديد الذي قد يكون بنسبة كبيرة أحمد الصائغ، حيث يسعى لإسعاد جماهير الأهلي.

ولم يترشح حتى الأن أي منافس لأحمد الصائغ نائب رئيس النادي السابق، في انتخابات الأهلي التي ستجرى خلال الأيام المقبلة.

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وكان الأهلي قد مر بفترة تراجع مستوى خلال الموسم المنصرم، بعد رحيل أكثر من مدرب وعدم الوصول للمستوى المطلوب.