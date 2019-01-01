أهلي جدة يقترب من حسم مصير بصاص

أهلي جدة يسعى للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أهلي جدة لم ُيتخذ قرار بشأن مصطفى بصاص لاعب الفريق من قبل الجهاز الفني.

وكان بصاص قد ابتعد عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة لما وضعه في دائرة الخطر داخل الراقي في المرحلة الحالية.

وقال أحمد الصائغ رئيس أهلي جدة في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو المدير الفني للفريق لم يتخذ حتى الأن قرار بشأن بصاص.

وأشار رئيس النادي أن موقف بصاص لم يتضح حتى الأن مع الأهلي، ومازال يمتلك مدة في عقده مع الراقي خلال المرحلة المقبلة.

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وأشارت تقارير أن من المحتمل أن يقرر برانكو استمرار اللاعب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتوقيع عقد جديد معه.

وكان الأهلي قد عقد أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مما يضعف آمال الكثير من اللاعبين مع الراقي في الموسم الجديد.