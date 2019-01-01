أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع عموري

عموري لم يحسم موقفه من تحديد فريقه في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن أهلي جدة السعودي دخل في مفاوضات مع الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السابق.

وكان عموري قد انتهت علاقته بالهلال السعودي بنهاية الموسم الماضي، وأصدر النادي بيانًا يوضح به عدم رد من وكيل اللاعب عن العروض المقدمة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي دخل في سباق التعاقد مع عموري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن الأهلي قدم عرضًا قريبًا لما قدمه الهلال ليستمر عموري في الفريق، ولكن لم يحسم اللاعب موقفه حتى الآن.

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ويفضل عموري الاستمرار مع الهلال في حالة اتيحت فرصة له بتوقيع عقد جديد من الزعيم للتواجد في صفوفه في الموسم الجديد.

ويعد عموري من اللاعبين العرب المميزين في الفترة الأخيرة، وتعرض لإصابة قاسية في بداية مشواره مع الهلال الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.