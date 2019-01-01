أهلي جدة يحسم صفقة لاعب بالميراس البرازيلي

الراقي يواصل دعم فريقه استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توصل نادي أهلي جدة السعودي برئاسة أحمد الصائغ، لاتفاق لضم لاعب برازيلي خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى أهلي جدة لتحقيق انطلاقة جيدة مغايرة للموسم الماضي، الذي خرج منها خالي من البطولات واحتلال المركز الرابع في الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع لوكاس ليما صانع ألعاب نادي بالميراس البرازيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن أهلي جدة سيدفع 8 ملايين دولار وهو الشرط الجزائي في عقد لوكاس ليما مع بالميراس البرازيلي، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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وكان نادي فناربخشة التركي قد حاول ضم لوكاس ليما خلال الفترة الماضية، ولكن أهلي جدة تمكن من حسم الصفقة بعد الوصول للمقابل المادي الأفضل.