أهلي جدة يحدد ملعب مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني

مواجهات قوية لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أهلي جدة السعودي حدد ملعب مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

ووقع أهلي جدة في المجموعة الرابعة بجوار كلًا من السد القطري وبيرسبوليس الإيراني في انتظار انضمام فريق رابع لهم خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الفريق الإيراني في الجولة الثالثة، ولكن الملعب سيتم اختيارة من جهة بيرسبوليس، في اللقاء الذي سيقام يوم 9 أبريل المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي حدد ملعب "شباب أهلي دبي" بالإمارات، ليحتضن مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الراقي تنتظر قرار الاتحاد الآسيوي بالنسبة للطلب الذي قدم مؤخرًا إلى مجلس إدارته للحصول على الموافقة.

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ويستضيف ملعب نادي الوصل الإماراتي، مباراة الذهاب بين الفريقين، يوم 9 أبريل المقبل.