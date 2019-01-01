أهلي جدة يتسلح بـ"فوساتي" أمام النصر

مواجهة نارية بين أهلي جدة والنصر بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستضيف الأهلي نظيره النصر، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتولى الأوروجوياني خورخي فوساتي، تدريب أهلي جدة، بداية من مباراة اليوم، والذي سبق له وأن درب في السعودية فريق الشباب وفي الخليج تولى تدريب السد القطري.

وواجه فوساتي أثناء تواجده في الوطن العربي، النصر السعودي في 3 مرات فقط، حيث لم يتلق أي هزيمة في أي لقاء منها حيث حقق الفوز في واحدة وتلقى هزيمة واحدة.

واجه المدير الفني الأوروجوياني النصر في الدوري السعودي في الدور الأول موسم 2010، حيث انتهت بالتعادل السلبي، ولم يبق في منصب المدير الفني لمواجهة الشباب والنصر في الدور الثاني وقتها حيث رحل عن الليوث.

وعند توليه السد القطري واجه النصر في دوري أبطال آسيا، عام 2011، حيث حقق فوساتي الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، والثاني تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

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ومن المنتظر أن يقدم فوساتي مرحلة جديدة مع أهلي جدة بعد رحيل جويدي المدير الفني السابق بعد تراجع النتائج حيث تعتبر مباراة اليوم صراعًا على المركز الثاني في الدوري بالموسم الحالي.