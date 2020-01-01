أخبار أهلي جدة | دي سوزا يريد الرحيل وفلادان يتابع تطورات المصابين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 أبريل

تصدرت أزمة أهلي جدة المالية عناوين الأخبار الخاصة بالفريق السعودي خاصة ملف الأجانب ومطالبة البعض بالرحيل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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لاعب الأهلي: أريد الرحيل إلى تركيا

كشف جوزيف دي سوزا، لاعب وسط فريق نادي أهلي جدة السعودي، عن أنه يحب فريق فنربخشه التركي، مشيرًا إلى أنه يريد العودة إلى تركيا.

دي سوزا قال خلال تصريحات لصحيفة "هابير جلوبال" التركية: "يتبقى في عقدي مع الأهلي موسم ونصف، ولا أريد الاستمرار حتى نهاية العقد".

وتابع: "سأجلس مع الإدارة في نهاية الموسم، لأنني أريد العودة إلى تركيا، وأتمنى أن أعيش هذه الأجواء مرة أخرى".

وواصل: "أريد تحقيق البطولات، وأن ألعب في فريق ينافس على الألقاب والبطولات، وأحب فنربخشه ولا أستطيع إغلاق الباب أمام أي فريق".

فلادان يتلقى تقريرًا مفصلًا عن مصابي الأهلي

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من الجهاز الطبي لفريق، تجهيز تقريرًا عن آخر تطورات إصابات خماسي الفريق محمد العويس ومحمد الخبراني ومحمد آل فتيل ويوسف الحربي ومهند عسيري، بعد شكواهم المختلفة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن الجهاز الطبي للأهلي، برئاسة حاتم جمعة، أبلغ فلادان بأن الخماسي يسير في المراحل النهائية من برامجهم التأهيلية، ليصبحوا جاهزين خلال الفترة القادمة.

ويؤدي الرباعي "محمد الخبراني ومحمد آل فتيل ويوسف الحربي ومهند عسيري" التدريبات التأهيلية، والتي يتابعها الجهازين الفني والطبي من خلال الهاتف الجوال، كما يتم متابعتهم عن طريق ساعات "البولار" للتأكد من مدى انضباطهم.

لاعب الأهلي السابق يعبر عن قلقه بسبب كورونا

أعرب كلاوديو بايز، لاعب النادي الأهلي السابق، ونيكاساكا المكسيكي الحالي، عن قلقه بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشعب المكسيكي لم يتعاموا مع الأمر بجدية لتقليل عدد الإصابات.

بايزا قال خلال تصريحات لراديو "أجريكولتورا" التشيلي: "أنا قلق بسبب الوضع الحالي، وأتواصل بشكل دائم مع جميع اللاعبين التشيليين المتواجدين في الدوري المكسيكي".

طارق كيال: هناك بعض اللاعبين يهتمون بالسحر والشعوذة أكثر من موهبتهم

أكد طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي، على أن هناك بعض اللاعبين الذين لا يهتمون بموهبتهم ويؤمنون بالسحر والشعوذة وهو ما يؤثر على موهبتهم وكتابة نهايتهم مبكرًا مع عالم الساحرة المستديرة.

وقال كيال خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك إداريين أيضًا يؤمنون بهذا الأمر، وبالنهاية هي مجرد ثقافات ووهم وتفاؤل وتشاؤم".

وأشار كيال إلى أن هذه الثقافة بدأت في الاختفاء من الملاعب السعودية، بعد التعاقد مع مدربين كبار، الذين يؤمنون بالعمال داخل الملعب وليس بالسحر.

يوسف بلايلي يعلن تبرعه لمستشفى بالجزائر لمكافحة كورونا

أعلن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، عن تبرعه بمعدات طبية لمستشفى بمدينة وهران في مسقط رأسه، لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى أن بلايلي شارك في حملة التوعية على غرار زملائه بالمنتخب الجزائري، من أجل حث جميع المواطنين على اتباع التعليمات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن بلايلي طلب فسخ عقده مع ناديه خلال الفترة الحالية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

إعلامي يكشف حقيقة تأثير أعمال السحر على بعض لاعبي الدوري السعودي

أكد الإعلامي طارق كيال في برنامج "الدوري مع وليد" أن هناك العديد من اللاعبين والإداريين بمنافسات الدوري السعودي خلال تاريخه قد تأثروا بأعمال السحر في كرة القدم. التفاصيل هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي لحل أزمة "الرواتب"

كشفت مصادر صحفية عن تحرك عاجل من إدارة الأهلي لحل أزمة رواتب اللاعبين خلال الفترة القادمة والتي تُهدد استقرار الفريق، إذ بدأ الحديث عن تهديد عدد من الأجانب بالرحيل وأبرزهم يوسف بلايلي.

وأكد مصدر في النادي أن عقود اللاعبين الأجانب سليمة وأن القائمين على الفريق حريصون على تسليم الرواتب للجميع بشكل منتظم رغم الظروف الحالية الصعبة، موضحًا أنه سيتم تسليم اللاعبين راتبًا جديدًا خلال الساعات القادمة.

الأهلي يقترب من تسلم ملعبه

اقترب الراقي من استلام ملعب الأمير محمد عبد الله الفيصل بعد انتهاء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل التي جرت به مؤخرًا.

هوساوي يقترب من العودة للمباريات

أوضحت صحيفة الرياضية أن معتز هوساوي مدافع الأهلي بات قريبًا من أن يكون جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات الرسمية فور عودتها.